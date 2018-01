Há um jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que não vai ter transmissão televisiva. “É um desrespeito pelos caldenses e farenses”

Não acontecia desde 2009, mas vai voltar a acontecer em 2018. Um dos quatros jogos dos quartos de final da Taça de Portugal não vai ter transmissão televisiva, contra a vontade dos clubes envolvidos: Caldas e Farense, ambos do Campeonato de Portugal (3º escalão do futebol português).

"É um desrespeito pelos caldenses e pelos farenses, porque há assinantes da SportTV nas duas cidades e é inconcebível", criticou o presidente do Caldas, Jorge Reis, citado pelo jornal "Record".

O líder do clube das Caldas da Rainha esteve reunido na quinta-feira com responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas não foi possível chegar a acordo no que diz respeito à transmissão televisiva, depois de também ter havido desacordo em relação à data dos jogos.

"Se querem que a Taça seja a festa do povo, têm de marcar os jogos para o fim de semana", disse também Jorge Reis, referindo-se ao facto da eliminatória ser disputada a 10 e 11 de janeiro, ou seja, quarta e quinta-feira, respetivamente.

Inicialmente, o Caldas pretendeu mudar a data do jogo contra o Farense por não conseguir cumprir 72 horas de descanso, já que joga para o campeonato no domingo à tarde, nos Açores, e só regressa ao continente na madrugada de segunda-feira. Contudo, o jogo irá mesmo realizar-se no dia 10, não às 15h, como estava inicialmente planeado, mas às 18h.

Ainda assim, não terá transmissão televisiva por parte da SportTV, uma vez que o Campo da Mata não terá as condições de iluminação necessárias para tal, de acordo com o "Record". Em alternativa, o Caldas quis transmitir o jogo online, mas a FPF não o terá autorizado, acrescenta o jornal desportivo.

No dia 10, além do Caldas-Farense, haverá Rio Ave-Aves (19h, SportTV) e Cova da Piedade-Sporting (20h30, SportTV - nota para o facto de o jogo se realizar no Estádio do Bonfim, por falta de condições no estádio da equipa da 2ª Liga). No dia 11, será o Moreirense a receber o FC Porto (20h30, SportTV1).

As meias-finais, que juntarão o vencedor do Moreirense-FC Porto contra o vencedor do Cova da Piedade-Sporting e o vencedor do Rio Ave-Aves contra o vencedor do Caldas-Farense, estão marcadas para 28 de fevereiro.