Um estômago capaz de engolir um boi

As discussões de décadas em torno da arbitragem

Não deixa de ser engraçado perceber que o aniversário do Jornal Expresso coincide com o meu. É que também eu farei 45 anos em breve. Talvez por isso não serei a pessoa certa para saber o que se discutia sobre arbitragem na altura da sua fundação. Estava longe de ser gente e a muitos anos-luz de me tornar árbitro de futebol.

O que sei? Bem, sei que no início dos anos setenta o país estava a maturar uma valente convulsão política, que teria fortes repercussões nas várias áreas de atividade da vida nacional. E no futebol também, obviamente.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido