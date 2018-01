PJ acredita que Carlos Janela é o autor do e-mail dos jornalistas

Há dias circulou na internet um e-mail que Carlos Janela terá alegadamente enviado a Luís Filipe Vieira, sugerindo-lhe a criação de uma plataforma online (blog de nome Verdade Desportiva) que protegesse o Benfica. Para tal, e nesse e-mail, Janela pede a Vieira um determinado montante que ajude a manter uma "rede de colaboradores e informadores" para que o Benfica recebesse "boas informações", garantindo, por sua vez, que esses "colaboradores" passassem a "divulgar" as notícias do clube. Carlos Janela terá sugerido, então, alguns nomes de jornalistas de alguns jornais.

Quando confrontado com estas informações, Janela negou publicamente ser o autor do documento, mas a Polícia Judiciária, segundo o "Correio da Manhã", acredita que o comentador televisivo terá escrito o tal e-mail. Se isto for provado, diz o "CM", Janela poderá ser "condenado por corrupção ativa".