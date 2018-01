Estes são os treinadores que mais ganharam em 2017 - e há dois da 2.ª Liga

Dean Mouhtaropoulos/Getty

Em ano de tetra, é óbvio qual o treinador que mais pontos acumulou, certo? Bom, mais ou menos. É verdade que nos jogos da época 2016/17 disputados em 2017 foi Rui Vitória quem mais festejou, mas, no final do ano civil, já em jogos da época 2017/18, foi Jorge Jesus a superiorizar-se - ladeado por Sérgio Conceição, com ambos a deixarem o homólogo benfiquista para trás.

E, logo a seguir, houve dois nomes da 2ª Liga que tiveram um ano para recordar: António Folha e Francisco Chaló. Mas já lá vamos.

Explicando as contas da Tribuna Expresso: fomos ver quais os treinadores das Ligas profissionais portuguesas que mais pontos acumularam no ano civil de 2017 - apenas nas respetivas Ligas (1ª e 2ª), para não haver treinadores com mais competições disputadas do que outros.

Feitas as somas e subtrações, o vencedor foi Rui Vitória: obteve 80 pontos com o tetracampeão Benfica - 44 relativos a 2016/17 e 36 relativos a 2017/18.

Apenas um escasso ponto atrás ficou Jorge Jesus, que obteve menos pontos na parte final de 2016/17 (com o Sporting a terminar em 3º lugar da Liga) - 40 -, mas recuperou no início de 2017/18 - já leva 39.

O outro treinador português que também acumulou 39 pontos no início de 2017/18 foi Sérgio Conceição - o único técnico da lista que esteve a treinar fora do país em 2017: somou 32 pontos na parte final de 2016/17, quando treinava os franceses do Nantes, que ficaram em 7º na Ligue 1. Ou seja, acabou 2017 com 71 pontos.

Já fora do pódio, mas muito próximo do colega do Olival, ficou outro portista: António Folha. O treinador do FC Porto B, que assumiu a liderança da equipa no final de dezembro de 2016 - a sua primeira experiência com seniores, depois de passar por vários escalões da formação portista -, acumulou um registo impressionante de pontos em 2017, na 2ª Liga. Nos jogos relativos a 2016/17 foram 36 pontos e nos de 2017/18 foram 34 pontos, ou seja, um total de 70 pontos para o técnico de 46 anos. Esta época, o FC Porto B lidera a 2ª Liga, com 37 pontos em 19 jogos.

A meio da tabela, encontra-se outra surpresa da 2ª Liga: Francisco Chaló. O treinador de 53 anos que pegou no Académico de Viseu em dezembro de 2016, quando a equipa estava em lugares de despromoção (terminou em 17º entre 22 equipas), acumulou 65 pontos em 2017. Atualmente, o Académico de Viseu está em 2º lugar da 2ª Liga - zona de subida de divisão, portanto -, com 33 pontos em 19 jogos.

Exatamente com os mesmos pontos de Chaló ficou Abel Ferreira, o ex-jogador que começou 2017 na equipa B do Sporting de Braga, na 2ª Liga, mas depois transitou para a equipa A, na 1ª Liga, com resultados igualmente favoráveis.

A fechar o top 10, mais dois treinadores da 2ª Liga e dois da 1ª Liga: Hélder Cristovão, do Benfica B (2ª Liga), conseguiu 60 pontos; Daniel Ramos, do Marítimo, conseguiu 57; Pedro Martins, do Vitória de Guimarães, conseguiu 55; e, finalmente, Carlos Pinto, do Santa Clara (2ª Liga), acabou com 53.

Se não reconhece todos os nomes citados nesta lista de vencedores, veja na galeria abaixo cada um deles: