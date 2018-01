Braga, o clube que se faz grande com as sobras dos grandes

Na eterna discussão sobre quem é o ‘4.º grande’, o Sp. Braga tem dado um belo avanço aos demais na última década e meia. Desde 2003/04, época em que Jesualdo Ferreira chegou a Braga, que os minhotos não ficaram abaixo do 9.º lugar e daí até cá o clube tem conseguido uma série de feitos, onde se inclui um 2.º lugar no campeonato em 2009/10 (e um 3.º em 2011/12) e duas participações na fase de grupos da Liga dos Campeões (em 2010/11 e 2012/13).

Aliás, nos últimos 10 anos, só em 2014/15 o Sp. Braga não esteve presente nas competições europeias e em 2008 conquistou a já extinta Taça Intertoto.

Nesta última década também houve títulos, uma Taça da Liga em 2012/13 e a Taça de Portugal em 2015/16, precisamente 50 anos após a primeira e até aí única vitória dos bracarenses na prova.

O sucesso do Sp. Braga nos últimos deve-se não só mas também às boas práticas de reciclagem: são mas de 40, sim 40, os jogadores que na última década atuaram no Sp. Braga depois de jogarem num dos três grandes. E muitos deles, depois de não vingarem em Sporting, Benfica ou FC Porto, acabariam por ajudar o Sp. Braga, tornando-se peças influentes e figuras no campeonato.

Este sábado, às 20h30, os minhotos recebem o Benfica e em casa de vitória igualam o campeão nacional no 3.º lugar. E no onze estará um ex-Benfica que é agora indiscutível para Abel Ferreira, ele próprio um técnico que começou por treinar na estrutura do Sporting. Falamos de Danilo, que esta temporada leva já 30 jogos e 3 golos marcados. Há um ano, na meia época que passou na Luz, foi apenas cinco vezes opção para Rui Vitória, nas quais marcou um golo.

Neste plantel do Sp. Braga estão ainda Jefferson e Ricardo Esgaio, que na última temporada estavam no Sporting, bem como Wilson Eduardo, também ele ex-jogador do clube de Alvalade. José Carlos Teixeira está emprestado pelo FC Porto, clube que formou Fábio Martins.

Emprestado pelo Benfica, André Horta não estará em campo este sábado. Benfica de onde chegou outro jogador que começou a época na Pedreira, mas que foi transferido para Inglaterra ainda durante o verão: o avançado Rui Fonte.

Em 2015/16, a equipa que venceu a Taça de Portugal tinha, por exemplo, Alan e Josué, antigos jogadores do FC Porto. Já a vitória na Taça da Liga, em 2012/13, fez-se com jogadores como Quim (ex-Benfica), Nuno André Coelho (ex-Sporting e ex-FC Porto), Custódio (ex-Sporting), Rúben Micael (ex-FC Porto), Hugo Viana (ex-Sporting), Alan (ex-FC Porto), Rúben Amorim (ex-Benfica) ou Hélder Barbosa (ex-FC Porto).

Neste grupo de jogadores que na última década e meia jogaram no Sp. Braga depois de passarem pelos grandes estão ainda figuras do nosso campeonato como João Vieira Pinto ou Nuno Gomes e ainda nomes como Luis Aguiar (FC Porto e Sporting), Eduardo, Hugo Vieira, João Pereira, João Tomás e Djavan (Benfica), Beto, Ukra, Miguel Lopes, César Peixoto, Diogo Valente, Andrés Madrid, Rentería, Adriano, Jorginho, Bruno Gama, Paulo Santos, Pena e Miki Feher (FC Porto), Miguel Garcia, Joãozinho, Pablo Contreras e Wender (Sporting). Hugo Leal também jogou no Sp. Braga depois de passar por Benfica e FC Porto.

De Braga para os grandes

Além de aproveitar e bem as sobras dos grandes, o Sp. Braga também é um bom viveiro para Benfica, FC Porto e Sporting. O clube de Alvalade, por exemplo, foi lá esta temporada buscar Rodrigo Battaglia, enquanto o Benfica na última temporada pagou mais de 16 milhões de euros por Rafa. Foi também ao Sp. Braga que os encarnados contrataram Quim, César Peixoto e, mais recentemente, Lima e Artur.

Quanto a treinadores, foi no Sp. Braga que se forjaram as histórias de Jesualdo Ferreira, Jorge Jesus, Domingos Paciência e Leonardo Jardim antes de chegarem aos grandes.