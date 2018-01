Professor Neca: "Ninguém fez em Alvalade o que nós fizémos na primeira parte"

"Entrámos bem no jogo. Fizémos uma primeira parte muito boa. Ninguém fez em Alvalade o que nós fizemos nos primeiros 45 minutos", afirmou no final da partida o treinador adjunto do Aves, Professor Neca, que dirigiu a equipa na ausência de Lito Vidigal (castigado).

O técnico avense, na entrevista rápida à SportTv, lembrou as " boas oportunidades" desperdiçadas pelos seus jogadores, "duas por Amilton, que atirou à barra, e outra por Salvador Agra".

Ocasiões perdidas que levam o Professor Neca (como é conhecido Manuel Gomes) a afirmar: "Na primeira parte fomos melhores que o Sporting em termos de oportunidades de golo. Seria diferente se não tivéssemos saído para o intervalo em desvantagem".