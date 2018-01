Quando foi a última vistoria? O sismo influenciou? O local da construção é errado? O caso da bancada do Estoril

A quem cabe a responsabilidade para vistoriar o estádio do Estoril?

De acordo com uma fonte oficial da Câmara Municipal de Cascais, a autarquia limitou-se a dar a luz verde inicial após a conclusão do projeto. Todos os anos, antes do início da época, cabe à Liga de Clubes realizar uma “inspeção minuciosa” à infraestrutura do estádio, assegura a mesma fonte. “Trata-se de uma comitiva muito numerosa constituída por técnicos e engenheiros que visitam anualmente os estádios portugueses”, diz esta fonte. A Liga não falou ao Expresso até ao fecho da edição.

