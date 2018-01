Rúben Micael regressa a Portugal

O Paços de Ferreira oficializou hoje a contratação do médio Rúben Micael, internacional português que alinhava em Israel, num contrato válido com o clube da I Liga de futebol até 2021.

"Aterragem perfeita! Boa estadia até 2021, Rúben Micael", refere o Paços de Ferreira na sua página oficial do Facebook, acompanhando uma foto do jogador ao lado do presidente.

Rúben Micael, de 31 anos, representou na última época o Maccabi Telavive, de Israel, por empréstimo dos chineses do Shijiazhuang Ever Bright, por quem marcou um golo em 19 jogos disputados, o último dos quais a 25 de maio de 2017, na final da Taça perdida nos penáltis para o Bnei Yehuda (4-3).

Em Portugal, o madeirense de Câmara de Lobos, por 19 vezes internacional pela principal equipa das 'quinas', representou cinco equipas, entre as quais o FC Porto, entre a segunda metade da temporada 2009/10 e a primeira metade de 2011/12.

Rúben Micael junta-se ao brasileiro Bruno Leite, emprestado pelo Grêmio Anápolis até 2019, na lista de reforços do Paços de Ferreira, aumentando as opções de João Henriques, treinador apresentado na segunda-feira.