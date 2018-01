Vitória de Guimarães ainda não denunciou agressões aos jogadores

A PSP de Guimarães confirmou ter sido chamada à Academia do Vitória de Guimarães, a meio da manhã desta quarta-feira, mas até ao momento o clube não formalizou queixa contra o grupos de alegados adeptos que intimidou, e terá chegado a agredir alguns jogadores, durante o treino orientado por Pedro Martins.

De acordo com Pedro Colaço, super-intendente da PSD de Braga, quando os agentes chegaram ao local já não se encontrava no campo de treino, ou nas imediações da Academia, nenhum dos alegados agressores, tendo uma equipa da PSP local regressado por precaução ao local esta tarde.

Face ao ocorrido, o responsável da PSP espera que o clube participe a ocorrência de forma a poder agir, e identificar, os autores das agressões e tentativa de intimidação dos jogadores.

Ao longo do dia, o clube também não pediu a presença de forças de segurança nos treinos dos próximos dias.

A Tribuna Expresso tentou, em vão, contactar com Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães, clube que, em comunicado, repudiou as tentativas de desestabilização da equipa, advertindo que “tomará de imediato todas as medidas legais ao seu dispor de forma a identificar e responsabilizar os que praticam este ato vil”.

Na missiva e perante o momento sensível que atravessa, a direção vimaranense refere saber “que outro tipo de comportamentos tenderão a ser orquestrados”, mas não deixará o poder cair na rua ou o clube ser gerido de fora, para dentro.

No arranque da segunda volta da Liga, a equipa de Pedro Martins segue em nono lugar e soma 23 pontos, menos um do que o Boavista e menos três do que o Desportivo de Chaves, equipa contra a qual os minhotos perderam na última jornada, por 4-3.

O Vitória Guimarães recebe o Estoril no domingo, após ter sido desfeiteado fora de casa, na primeira jornada, desta época por 3-0.