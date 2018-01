O cântico polémico dos adeptos do Sporting: “Quem me dera que a bancada do Estoril fosse com o...” (vídeo)

O jogo era de hóquei em patins, o palco era o Dragão Caixa e as equipas eram o FC Porto e o Sporting. O clássico terminou com a vitória dos portistas por 2-1, mas o encontro ficou marcado por cânticos de adeptos leoninos que recordaram o incidente do estádio do Estoril que acabou por interromper e adiar o Estoril-FC Porto em futebol. “Ai quem me dera que a bancada do Estoril fosse com o c.......”, cantaram os adeptos.

Entretanto, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu na sua conta no Twitter, usando a palavra “labregos” que já fora usada por Bruno de Carvalho para se referir a Rodolfo, comentador televisivo e antigo capitão do FC Porto.

Por sua vez, o presidente do Sporting lamentou o incidente e condenou o teor dos cântigos do clube