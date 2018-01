Pepa quer ganhar ao FC Porto e para isso... “é preciso tê-los no sítio”

Pepa não tem dúvidas: para o Tondela conseguir contrariar o FC Porto, vai ser preciso... virilidade. "O FC Porto tem sido avassalador em casa e continua invencível no campeonato, mas há várias formas de incomodá-los, só que é preciso tê-los no sítio", gracejou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

"É uma capacidade fora do normal porque estão sempre com o pé no acelerador, pelo que não podemos ficar à espera da ajuda dos deuses do futebol e temos de agarrar-nos à nossa organização", acrescenta.

Ainda assim, o treinador do Tondela, 10º classificado da Liga, quer roubar pontos no Dragão. "Será um jogo muito complicado porque vamos ser empurrados, mas todas as equipas têm pontos fracos e o FC Porto não é exceção, pelo que vamos procurar as debilidades do adversário para tentar ganhar o jogo", explicou, garantindo que a posição "confortável" do clube na tabela não lhe retira ambição - bem pelo contrário.

"No ano passado, por esta altura, estávamos em último lugar com apenas 10 pontos, mas não desistimos, pelo que, da mesma forma, não é agora que vamos ficar deslumbrados", concluiu.