Pizzi: “Estamos muito confiantes e temos muita posse de bola”

Pizzi vê este como o "melhor período" do Benfica. E depois de ter marcado o terceiro golo da vitória da equipa frente ao Desportivo de Chaves, elogiou o trabalho dos seus colegas. “Foi uma vitória tranquila e justa”, disse o jogador do Benfica, na flash-interview, no final do jogo.

"Acho que entrámos agressivos e com vontade de maracrd cedo." Pizzi viu neste jogo "uma grande qualidade". "Fomos empurrados por este público", acrescentou.

Questionado sobre se este é o melhor período da equipa, Pizzi confirmou-o. "Sim. Estamos muito confiantes e temos muita posse de bola." Sobre as mudanças da equipa, o jogador confirma que todos estão "com muita vontade de vencer".

"Estamos juntos nesta luta. E estamos aqui para o que der e vier", concluiu.