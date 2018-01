Adepto condenado por morte com very-light volta a ser detido no estádio da Luz

O homem condenado há 20 anos por causar uma morte com um very-light foi detido pela PSP no sábado no Estádio da Luz, onde estava proibido de entrar na sequência de uma condenação por posse de material pirotécnico.



Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que a detenção ocorreu às 16:00 de sábado, no âmbito do policiamento ao jogo entre o Benfica e o Chaves, decorrido no Estádio da Luz.



A PSP cumpria "um mandado de detenção emitido por Autoridade Judiciária, para cumprimento de pena de três anos, no âmbito de um processo-crime de detenção de arma proibida (artefactos pirotécnicos)".



O homem em causa, Hugo Inácio, é o membro da claque encarnada No Name Boys que, em 1996, matou um adepto do Sporting com um 'very-light' no Jamor, tendo sido condenado a quatro anos de prisão.



Atualmente com mais de 40 anos, Hugo Inácio voltou a ser condenado em 2016 a três anos de prisão e proibição de entrar em recintos desportivos durante sete anos, por posse de material pirotécnico, disse à Lusa fonte da PSP, especificando que o adepto em causa desobedeceu a uma pena determinada pelo tribunal, pelo que será julgado novamente.