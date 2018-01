Vem aí mais um clássico: histórias, factos e uma curiosidade estatística

No que será o segundo de cinco duelos em 2017/18 (ficam a faltar os dois das meias-finais da Taça de Portugal e um para o campeonato, no Dragão), 'leões' e 'dragões' procuram uma liderança que ninguém conseguiu assumir em Alvalade, no encontro da primeira volta do campeonato.



Os portistas, comandados por Sérgio Conceição, foram superiores aos anfitriões, liderados por Jorge Jesus, mas o marcador manteve-se, até final, a zero, registando-se, assim, o 64.º empate entre os dois conjuntos. Face à igualdade em triunfos, o 'desempate' é favorável aos 'leões', que ostentam 24 golos de vantagem, já que marcaram 327 e só sofreram 303.

O conjunto de Alvalade só comanda em matéria de golos, mas já liderou de forma expressiva os 'duelos' com o FC Porto, uma vez que somava mais 19 triunfos (56 contra 37) após o final da década de 70 do século passado.



Com a hegemonia que conseguiu no futebol luso nas décadas de 80 e 90, o FC Porto recuperou, ao somar mais 17 triunfos (27 contra 10) do que o Sporting. Os 'azuis e brancos' equilibraram a balança, mas não conseguiram 'disparar' no século XXI, no qual o equilíbrio tem prevalecido: apenas mais duas vitórias portistas (16 contra 14 e 16 empates, em 46 jogos).



Sob o comando de Jorge Jesus, que, depois de seis anos na Luz, rumou a Alvalade em 2015/16, o Sporting venceu três jogos consecutivos, com cinco golos do argelino Islam Slimani, mas, o penúltimo foi conquistado pelo FC Porto.

Na estreia com a camisola dos 'dragões', a 04 de fevereiro, o brasileiro Soares, que esta época tem sido suplente dos regressados Aboubakar e Marega, marcou os dois golos da vitória do 'onze' de Nuno Espírito Santo por 2-1. O triunfo portista fez a balança nivelar nas 81 vitórias para cada lado, equilíbrio - não desfeito no jogo desta época realizado em Alvalade - que é feito dos desequilíbrios que se registam em cada um dos redutos.

Os 'leões' venceram mais de 50% dos jogos caseiros (53 em 104), tal como os 'dragões' (56 em 104), sendo que o número de triunfos fora também é aproximado: 18 do clube lisboeta e 20 do conjunto portuense.

No que respeita aos jogos em campo neutro, e em vésperas de um 19.º, a vantagem é muito clara do Sporting, que ganhou 10, empatou três e só perdeu cinco, com 31 golos marcados, contra 18 dos portistas.

Em relação à Taça da Liga, os 'leões' também têm superioridade, pois, sempre em Alvalade, somam um triunfo, por 4-1, nas meias-finais de 2008/09, e uma igualdade, a zero, na primeira jornada da fase de grupos de 2013/14.

O 227.º encontro oficial entre Sporting e FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça da Liga, realiza-se na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio Municipal de Braga