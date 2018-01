11 perguntas e 11 respostas que lhe dizem quase tudo o que precisa de saber sobre as 11 edições da Taça da Liga

1. Quem disputa a 'final four' da Taça da Liga? E o que é isso de 'final four', mesmo?

Esta é fácil: Oliveirense (16º classificado da 2ª Liga), Vitória de Setúbal (17º da 1ª Liga), Sporting (2º da 1ª Liga) e FC Porto (1º da 1ª Liga) disputam a 'final four' da Taça (que é da Liga, mas cujo nome oficial é CTT, devido ao patrocinador), que mais não é do que um nome pomposo - e estrangeiro - para "meias-finais" disputadas numa mesma cidade - no caso concreto, Braga.

Esta terça-feira, a Oliveirense defronta o Vitória de Setúbal (20h45, RTP1) e, quarta-feira, o Sporting defronta o FC Porto (20h45, RTP1) - ambos os jogos serão disputados no Municipal de Braga.

2. Quando é a final?

Os vencedores das respetivas meias-finais disputarão a final da prova no sábado, às 20h45, também em Braga, vencendo não só o troféu, mas o recente título inventado pelo marketing da Liga: #campeãodeinverno (coisas das redes sociais, bem entendido).

3. Como é que as equipas chegaram à 'final four'?

Quem teve um percurso mais complicado foi a Oliveirense que, por ser da 2ª Liga, teve de entrar logo na 1ª fase da prova - os restantes finalistas não. Aí, a equipa de Oliveira de Azeméis derrotou o Penafiel, por 1-0. Na 2ª fase, a Oliveirense voltou a ganhar, desta feita ao Santa Clara, também da 2ª Liga, por 2-1, enquanto o Vitória de Setúbal venceu o Tondela, da 1ª Liga.

Na fase de grupos entraram então os outros dois finalistas, Sporting e FC Porto, que conquistaram os grupos B e D, respetivamente. A equipa de Jorge Jesus ficou à frente de Marítimo, Belenenses e União da Madeira, enquanto o grupo liderado por Sérgio Conceição ultrapassou Leixões, Rio Ave e Paços de Ferreira.

O Vitória de Setúbal ficou em 1º lugar do grupo A, à frente de Benfica, Portimonense e Sporting de Braga, e a Oliveirense venceu o grupo B, superiorizando-se a Moreirense, Feirense e Vitória de Guimarães.

4. Quem foi o “Campeão de Inverno” em 2016/17?

Suba até ao início deste texto e veja melhor a fotografia ali colocada: foi o Moreirense, então liderado por Augusto Inácio, a vencer a Taça da Liga na época passada, ao derrotar o Sporting de Braga, então liderado por Jorge Simão, por 1-0.

Na 'final four', disputada no Estádio do Algarve, estiveram também o Benfica de Rui Vitória - perdeu com o Moreirense, por 3-1 - e (outra vez) o Vitória de Setúbal de José Couceiro - que perdeu com o Sporting de Braga, por 3-0.

5. Quem é o maior vencedor de Taças da Liga?

Getty

Concluídas 10 edições, o clube com maior palmarés na prova é claro: Benfica. O clube já tem na Luz sete troféus da Taça, conquistados nas seguintes épocas:

- 2008/09 - venceu o Sporting na final, por 3-2, já nos penáltis;

- 2009/10 - venceu o FC Porto, por 3-0;

- 2010/11 - venceu o Paços de Ferreira de... Rui Vitória, por 2-1;

- 2011/12 - venceu o Gil Vicente, por 2-1;

- 2013/14 - venceu o Rio Ave, por 2-0;

- 2014/15 - venceu o Marítimo, por 2-1;

- 2015/16 - venceu (outra vez) o Marítimo, por 6-2.

Os outros vencedores foram o Moreirense, na época passada; o Sporting de Braga, em 2012/13, na final frente ao FC Porto (1-0); e o Vitória de Setúbal, em 2007/08, na estreia da prova, perante o Sporting (0-0 no tempo regulamentar e 3-2 nos penáltis).

6. Sim, mas quem foi o treinador que venceu a prova mais vezes?

No que diz respeito aos treinadores, o mais vitorioso nesta prova é Jorge Jesus: já a conquistou em cinco edições, sempre pelo Benfica (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14 e 2014/15) - e pode aumentar esse número esta semana, pelo Sporting.

Em 2007/08, o treinador vencedor, pelo Vitória de Setúbal, foi Carlos Carvalhal; em 2012/13, pelo Sporting de Braga, foi José Peseiro; e em 2016/17, pelo Moreirense, foi Augusto Inácio.

7. Quem é o melhor marcador?

Desta edição ou do acumulado das 11 edições? Bom, vamos a ambas as respostas: este ano, Jonathan Rubio, do Gil Vicente, é o melhor marcador, com três golos - tal como Rodrigo Pinho, do Marítimo, mas ainda há um outro homem que pode chegar aos quatro golos na 'final four': Gonçalo Paciência, do Vitória de Setúbal.

No que diz respeito ao histórico de edições, o melhor marcador é Tozé Marreco (atualmente na Académica), com 12 golos. Atrás estão Liedson, ex-jogador do Sporting, com 11 golos, e Jonas, jogador do Benfica, com 10 golos.

8. Como é que nasceu a Taça da Liga?

A proposta para a criação da nova prova foi lançada pelo Sporting e pelo Boavista, em 2006, tendo sido aprovada por unanimidade pelos clubes das ligas profissionais. Em 2007/08 começou então a nova Taça da Liga, reunindo todos os clubes da 1ª e 2ª Ligas em Portugal.

9. O FC Porto não gosta muito desta Taça, não é?

Nem por isso. Logo na primeira edição de prova, os portistas, então liderados por Jesualdo Ferreira, foram eliminados pelo Fátima, então treinado por... Rui Vitória. Depois de um empate sem golos, o Fátima venceu nos penáltis, por 4-2.

O FC Porto sempre aproveitou a prova para rodar o plantel e Pinto da Costa chegou mesmo a dizer, em 2011, que não se importava de "perder sempre na Taça da Liga".

Este ano, contudo, tudo isso pode mudar - o FC Porto está na 'final four' e Sérgio Conceição admitiu que a equipa "quer ganhar" o título. "A Taça da Liga é uma competição algo recente. Acho que no início os clubes desvalorizavam esta competição que, a cada ano que passa, ganha mais importância e é um objetivo dos clubes", explicou, acrescentando que a motivação atual é clara: "Podemos ganhar juntos. Estão aqui jogadores há três e quatro anos que não conseguiram nenhum título juntos e acho que isto é fabuloso em termos motivacionais, porque o grupo sente que, dentro de uma semana, podemos estar a lutar por um título."

10. E o Sporting também não é grande fã disto, pois não?

Também não. O problema para os sportinguistas foi a final de 2008/09, disputada com o Benfica. Quando o Sporting vencia por 1-0, o árbitro Lucílio Baptista marcou um penálti, por alegada mão de Pedro Silva, e expulsou o lateral. O Benfica empatou, com Reyes a concretizar o castigo, e o jogo foi para penáltis.

Aí, a equipa de Quique Flores marcou três golos e a de Paulo Bento apenas marcou dois - pelo que o Sporting voltou a perder a Taça da Liga nos penáltis, tal como na época anterior, perante o Vitória de Setúbal (com grandes defesas do internacional português Eduardo).

No final, Pedro Silva pegou na medalha que recebeu e lançou-a para bem longe. E, desde então, o Sporting tem estado longe do troféu. Mas, esta semana, pode vencê-lo pela primeira vez.

11. Então, quem vai ganhar a Taça CTT?

Isso agora... Sábado, lá para 23h, já saberemos. Uma coisa é certa: haverá um grande (Sporting ou FC Porto) na final, pelo que, na 21ª jornada da Liga, haverá um jogo a mudar de dia. Isto é, o FC Porto-Sporting de Braga e o Estoril-Sporting estão ambos agendados para 3 de fevereiro, às 20h30, mas apenas quem perder a meia-final da Taça da Liga disputará o jogo nessa ocasião - o vencedor da meia-final, por ainda ir depois disputar a final, jogará a 21ª jornada da Liga um dia mais tarde: domingo, 4 de feveiro, às 18h.