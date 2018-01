Há algo em comum entre Minnesota Timberwolves, Granada, Parma e... Tondela

Entre Tondela, Minnesota, Granada e Parma, há muitos quilómetros de distância, mas pode passar a haver um elo de ligação... chinês. A Desports Group, liderada pelo milionário Jiang Lizhang, está interessada em adquirir a SAD dos viseenses, segundo o jornal espanhol "Ideal", sediado em Granada, que adianta também que será o ex-jogador espanhol David Belenguer o escolhido para liderar o projeto.

Atualmente, o grupo Desports, criado em 2004, detém 5% dos Minnesota Timberwolves, equipa da NBA, que lhe custaram €45 milhões. Por €37 milhões, controla 98% do Granada, clube espanhol de futebol; e detém também 60% dos italianos do Parma e 90% dos chineses do Chongqing Lifan, equipa treinada por Paulo Bento.

Em agosto de 2017, o Tondela confirmou, em Assembleia-Geral do clube, a criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) - atualmente está formada uma Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas -, daí o interesse de alguns investidores em fazerem parte dessa mesma SAD, que ainda não está constituída formalmente.

Contudo, ainda não está confirmada a integração da Desports no Tondela, equipa que subiu à 1ª Liga portuguesa em 2015/16. "Continuamos em negociações, não posso esconder. Há três ou quatro interessados, mas não há ainda nada concreto, nada feito", disse Gilberto Coimbra, presidente do clube, ao jornal "O Jogo". A Tribuna Expresso tentou contactar o Tondela, sem sucesso.