"Rui Vitória disse que foi um resultado injusto? Injusto porquê? Daqui a uns meses não vão ter mais remates que a gente"

Valentes

"O Benfica criou-nos dificuldades por culpa própria. Mas são dez dias de trabalho e daqui a uns meses não nos irão criar essas dificuldades. Tivemos posse de bola, podíamos ter tido um bocadinho mais. As pessoas ficam ofendidas por eu não aceitar o empate, mas eu não tenho que aceitar empates com ninguém. Porquê? Porque acredito nos meus jogadores, no espectáculo. As pessoas saem daqui às 23h, têm de ver um bom jogo".

A quase vitória

"Contra o Benfica, contra jogadores como o Jonas, nunca podemos pensar que o jogo está ganho. Empates com golos, sim, zero a zero, não. Já não gostava disso quando era jogador".

A justiça

"Rui Vitória disse que o resultado era injusto? Porquê? Nós, no futuro... Não vão ter mais remates que a gente".