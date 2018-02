Afinal, já está tudo bem: Liga reabre bancada norte do estádio do Estoril

A bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota vai reabrir para a receção do Estoril Praia ao Sporting, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a Liga de clubes.

"A Liga Portugal, em função do relatório favorável dado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), vai reabrir a bancada do Topo Norte do Estádio António Coimbra da Mota", lê-se no comunicado do organismo.

No mesmo documento, a Liga de clubes dia que "estão reunidos os requisitos mínimos exigidos, em termos de sanitários, bares e acessos, pelo que ratifica a decisão e parecer do LNEC que deu indicações para a reabertura da bancada do Topo Norte".