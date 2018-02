Há um trinco remendado no onze do FC Porto

É provável que Sérgio Oliveira faça de trinco no jogo deste sábado contra o Braga. Ou então, não, e esse lugar será ocupado por Herrera, que também está no onze onde cabem igualmente Corona, Brahimi, Marega e Aboubakar. É, pois, uma equipa de ataque para atacar o Braga no jogo grande desta jornada.

Onze do FC Porto: José Sá; Ricardo, Felipe, Reyes, Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Corona, Brahimi, Marega e Aboubakar.