Não há motivos para preocupação: Tissone sofreu um traumatismo cranioencefálico durante o Aves-Boavista, mas já está bem

O futebolista Tissone, do Desportivo das Aves, sofreu na terça-feira um traumatismo cranioencefálico decorrente de um choque com Sparagna, do Boavista, revelou o clube de Vila das Aves após o jogo da 21.ª jornada da I Liga.

O médio argentino, que fez o primeiro jogo a titular ao serviço do Aves chocou com o adversário ao minuto 79 e ficou inconsciente, mas acabou por ser transportado ao Hospital de Famalicão já consciente.

O clube avense revelou que o traumatismo cranioencefálico deu origem a amnésia e a perda de consciência. O jogador saiu de maca para o exterior do estádio, esteve numa primeira ambulância, mas acabou por ser transferido para uma segunda viatura do INEM para ser transportado ao Hospital de Famalicão.

No final do encontro, que o Desportivo das Aves venceu por 3-0, o treinador José Mota reconheceu que foi uma situação complicada, mas disse que tudo já estava controlado.

"São momentos para os quais não estamos preparados. Estava a demorar a reação do atleta. Quando me aproximei senti confiança porque já estava lúcido e tranquilo. Não quero fazer diagnóstico, mas aparentava estar tranquilo", afirmou.