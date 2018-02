Comprou bilhete para o Estoril-FC Porto? Então pode pedir metade do dinheiro de volta

Foram jogados 45 minutos e faltam 45 minutos por jogar. O que quer dizer que, agora, o adepto que quiser que o Estoril Praia o reembolse pelo bilhete que comprou para o jogo do passado dia 15 de janeiro, contra o FC Porto, pode pedi-lo - mas apenas em metade do valor.

Do mesmo modo, o adepto que estava na Amoreira naquela noite e que queira ir assistir ao resto do jogo, que foi remarcado para dia 21 de janeiro, às 18h, pode fazê-lo, bastando para isso trocar o bilhete que comprou por outro, no mesmo local onde o comprou, sem qualquer custo associado, "até ao penúltimo dia útil que antecede a data da realização da conclusão do jogo".

Comunicado do Estoril na íntegra

"1. No seguimento dos factos ocorridos no dia 15 de janeiro de 2018, no jogo entre a Estoril Praia – Futebol, SAD, e a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, referente à 18.º jornada da Liga NOS, e da sua não conclusão pelos motivos já amplamente divulgados, informamos que a segunda parte do jogo se realiza no dia 21 DE FEVEREIRO DE 2018, PELAS 18:00 HORAS, no Estádio António Coimbra da Mota.

2. Conforme resulta do Regulamento de Competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, TODOS OS PORTADORES DE BILHETES TÊM DIREITO A TROCÁ-LO, até ao penúltimo dia útil que antecede a data da realização da conclusão do jogo, POR OUTRO BILHETE.

3. Aos portadores de bilhete para a BANCADA POENTE (setores A, B, C, D, E, F, G) será atribuído um novo bilhete para O MESMO LUGAR, sem qualquer custo.

4. Aos portadores de bilhete para a BANCADA NASCENTE (setores L, M, N, O, P) QUE PRETENDAM ASSISTIR À SEGUNDA PARTE DO JOGO, em virtude da alteração, temporária, de algumas condições de acessibilidade do Estádio face às obras em curso nas zonas de serviços da Bancada Norte, não relacionadas com questões de segurança, será atribuído um novo bilhete para a BANCADA NORTE (setores H, I, J, K), sendo ainda, excecionalmente e para além das obrigações regulamentares da Estoril Praia – Futebol, SAD, REEMBOLSADO o valor correspondente a metade da diferença do preço facial dos bilhetes.

Neste caso, os titulares de bilhete para a bancada central nascente (setor N), além do novo bilhete, receberão o montante de 4€; os titulares de bilhete para a bancada lateral nascente (setores L, M, O, P), além do novo bilhete, receberão o montante de 1,5€.

5. Aos portadores de bilhete para a BANCADA NASCENTE (setores L, M, N, O, P) QUE NÃO PRETENDAM ASSISTIR À SEGUNDA PARTE DO JOGO, a Estoril Praia – Futebol, SAD, irá, excecionalmente e para além das suas obrigações regulamentares, REEMBOLSAR o valor correspondente a metade do preço facial do seu bilhete.

Neste caso, os titulares de bilhete para a bancada central nascente (setor N) receberão o montante de 10€; os titulares de bilhete para a bancada lateral nascente (setores L, M, O, P) receberão o montante de 7,5€.

6. Aos portadores de bilhete para a BANCADA NORTE (setores H, I, J, K) adquiridos junto dos serviços da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, será atribuído um novo bilhete para a BANCADA NASCENTE (setores L, M, N, O, P), sem qualquer custo.

APENAS SE PROCEDERÁ À TROCA E/OU REEMBOLSO DO BILHETE NO MESMO LOCAL ONDE FOI ADQUIRIDO E MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO BILHETE COMPLETO, EXCLUÍDOS OS DESTACÁVEIS DE CONTROLO.

Para efeitos de troca ou reembolso de bilhetes adquiridos no Estádio António Coimbra da Mota, a bilheteira da porta 1 estará aberta exclusivamente das 10:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS DOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2018."