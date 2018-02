Vítor Oliveira: “Em nossa casa teremos uma palavra a dizer ao Benfica”

O treinador Vítor Oliveira assegurou hoje que o Portimonense está a atravessar um bom momento e motivado para fazer um bom resultado no sábado com o Benfica, no jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Perspetiva-se um jogo tremendamente difícil, aliás como são todos os jogos com os chamados grandes, embora estejamos muito motivados para fazer uma boa exibição e consequentemente um bom resultado”, afirmou o treinador dos algarvios.

Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no sábado, às 20h30, o Portimonense, 10.º classificado, com 24 pontos, ao Benfica, segundo, com 50.

Segundo o técnico do emblema algarvio, jogar com um grande “é sempre uma motivação para os jogadores, não sendo necessário acrescentar nada para que os jogadores entrem em campo completamente motivados”, assegura. “Estamos a atravessar um bom momento, com os jogadores em grande momento de forma e pensamos que poderemos fazer uma oposição forte ao Benfica”, sublinhou.

Para Vítor Oliveira, as duas vitórias consecutivas nas últimas duas jornadas, diante de duas equipas que lutam por um lugar na Europa, “foram muito importantes e motivantes, o que dá grande otimismo para o encontro” com o Benfica.

“Temos consciência de que o Benfica é favorito, mas penso que em nossa casa teremos uma palavra a dizer e vamos fazer com que o jogo também seja difícil para o Benfica”, frisou Vítor Oliveira, acrescentando que o facto do Portimonense nunca ter ganhado ao clube da Luz “é mais uma motivação para que se faça uma boa exibição e um bom resultado”.

Segundo o treinador, o Portimonense está com “uma esperança enorme” em fazer uma surpresa, tentando jogar nos limites das suas capacidades, “porque só um Portimonense ao seu melhor nível e um Benfica menos bem, é que poderá possibilitar a hipótese de somar pontos”.