O regresso de Rafa

Sai Salvio, por lesão, entra Rafa. É esta a única alteração no onze do Benfica, que mantém Zivkovic como médio centro, com Pizzi e Fejsa a acompanhá-lo. Esta é apenas a segunda vez esta época que Rafa é titular na Liga.

O onze do Benfica: Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Rafa, Cervi e Jonas.

No banco do Benfica estão Svilar, Luisão, Samaris, Jiménez, Seferovic, Diogo Gonçalves e João Carvalho.

O Portimonense vai começar com Ricardo Ferreira Hackman, Possignolo, Felipe, Rúben Fernandes, Dener, Ewerton, Pedro Sá, Nakajima, Fabrício e Tabata.

Os suplentes são Leo, Fede Varela, Pires, Galeno, Wellington, Marcel e Rafa Soares.

O Portimonense, 10.º classificado, com 24 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 50 (o Sporting também tem 50 e o FC Porto tem 52), no Estádio Municipal de Portimão, num encontro referente à 22.ª jornada.

