Depois da(s) derrota(s), Jesus volta a mexer

Cada jogo é um jogo e este é outro jogo completamente diferente do que foi jogado no Dragão, em que o Sporting foi derrotado pelo FC Porto, para a Taça de Portugal (e, antes, pelo Estoril, para a Liga). É isso que terá pensado Jorge Jesus, que faz várias mudanças no onze para o jogo desta noite contra o Feirense, uma vez que não há nem Coentrão, nem Ristovski, nem Battaglia, nem Acuña como titulares.

O onze do Sporting: Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Bruno César, Gelson, William, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Montero e Doumbia. Os suplentes: Salin, André Pinto, Rúben Ribeiro, Lumor, Battaglia, Misic e Rafael Leão.

O onze do Feirense: Caio, Sony, Flávio, Luís Rocha, Kakuba, Luís Aurélio, Babanco, Luís Machado, Tiago Silva, Edson Farías e João Silva. Os suplentes: Miskiewicz, Briseño, Graça, Jose Valencia, Karamanos, Kiki e Zé Manuel.

Siga o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.