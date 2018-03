Marcelo “exalta rigor no trabalho” dos “geniais” do futsal

"Humildade significa fazer e ganhar cada jogo com grande consistência e cada jogo é um recomeço como se não tivesse ficado nada para trás e, depois, aquilo de que se fala pouco - rigor no trabalho. Muitas vezes, temos a teoria de que basta um génio ou talento sem trabalho para se chegar a um objetivo. Isso não existe. O mundo está cheio de génios que não chegaram a sítio nenhum por falta de trabalho", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na sala das bicas da residência oficial do chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou que, recentemente, o país "viveu momentos de grande alegria e uniu-se, mas também momentos de profunda tristeza", unindo-se igualmente, em referência às tragédias dos fogos florestais de 2017 e outras conquistas desportivas, e agradeceu aos jogadores portugueses por contribuírem no início de 2018 para o aumento da autoestima e do orgulho nacionais, definindo-os como "geniais!".

O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, descreveu a sua experiência de vida em termos de feitos desportivos, sublinhando que Portugal passou de nada ganhar até, "agora, nos momentos decisivos" triunfar, passando também pela fase em que tinha hipóteses, mas falhava sempre.

"Agora estamos a chegar àquela fase em que nos momentos decisivos ganhamos. É preciso ter uma preparação técnica, tática, mas também cultural, física e para a vitória. Não é qualquer grupo que consegue. Parabéns", disse, desejando que este "hábito de ganhar qualquer coisa de importante todos os anos se prolongue, já este ano, no Mundial de futebol Rússia2018.

O ministro da Educação confessou ter sido um praticante da modalidade na sua "meninice" num "enorme clube que se chama desporto escolar e também nos torneios associativos e municipais" e elogiou a "sagacidade, argúcia, astúcia e capacidade" da seleção das "quinas".

"Ontem tive oportunidade de ver o jogo e de como o país vibrava de forma especial convosco. Todos nós fomos entendendo nos últimos anos que o futsal é um desporto de corpo inteiro - com a explosão do hóquei em patins, agressividade defensiva do andebol e taticismo do basquetebol -, e que cada um de vocês foi reinventando, ao longo da última década, o futsal a nível mundial", disse.