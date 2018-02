Rui Vitória: "Os jogadores fizeram as coisas simples e muito bem feitas"

O jogo, o resultado e, claro, a dinâmica

"É uma vitória justa, evidentemente, connosco a fazermos uma belíssima exibição. Fica a sensação de ser uma vitória natural pela forma como estivemos em toda a partida. Desde o início que tomamos as rédeas do jogo, uma dinâmica muito boa e com a bola a circular.

Fica a satisfação de ver os meus jogadores muito confortáveis no jogo, a fazerem tudo de forma muito simples e fácil. Como treinador, gostamos de ver os jogadores fazerem as coisas simples e muito bem feitas."

Os dois golos de canto

"Trabalhamos tudo e tentamos trabalhar o melhor possível. Trabalhamos todos esses lances, é evidente, mas há outros aspetos muito importantes. Fundamentalmente, a dinâmica que tivemos e a forma como conseguimos condicionar muito a saída de bola do Boavista. E acabarmos com 16 remates dentro da área, cinco portugueses em campo e quatro jogadores da formação.

Sabíamos qual era o tipo de cantos a utilizar contra este adversário e as coisas resultaram bem."

Agora vem aí o Paços de Ferreira

"Este jogo já está com um risco em cima, já passou, vamos canalizar todas as energias para o próximo.

Não é fácil jogar na Mata Real, mas temos qualidade e estamos num bom momento. Vamos com o objetivo de levar três pontos. Agora é recuperar deste jogo e vermos o que fizemos bem, e menos bem. E teremos de apresentar a capacidade física e mental que tivemos hoje."