FC Porto proibido de revelar emails do Benfica, escreve o JN

O “Jornal de Notícias” avança que o FC Porto está, agora, proibido de revelar emails do Benfica, algo que tem acontecido regularmente no programa “Universo Porto da Bancada” no “Porto Canal”. Segundo o JN, os juízes desembargadores do Tribunal da Relação do Porto deram razão, “por unanimidade”, ao Benfica no “recurso do procedimento cautelar que visa broibir o FC Porto de continuar a divulgar emails dos dirigentes” encarnados.

Recorde-se que, na primeira instância, o Tribunal havia indeferido os argumentos do Benfica, que baseavam a sua defesa na figura da “concorrência desleal”. No recurso apresentado depois, o Benfica “garantiu que a contínua digulgação de mensagens de correio eletrónico dos seus dirigentes tem provocado um ‘enfraquecimento da ligação emocional dos adeptos’ que se traduzirá em menor assistência aos jogos”.

Contactada pelo Expresso, fonte oficial do Porto garante que, por agora, o “clube ainda não foi notificado”.