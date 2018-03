Quem é vivo... José Peseiro é o novo treinador do Vitória de Guimarães

José Peseiro é o novo treinador do Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga portuguesa de futebol, tendo assinado um contrato válido até ao final da época 2018/19, confirmou hoje fonte oficial dos minhotos à agência Lusa.

O técnico, de 57 anos, assume o comando do emblema vitoriano numa altura em que a equipa soma 29 pontos em 24 jornadas e está a oito do objetivo mínimo traçado para a época - quinta posição, ocupada pelo Rio Ave -, assumindo o lugar que, na última época e meia, foi de Pedro Martins, até à goleada sofrida na receção ao Sporting de Braga (5-0), na 23.ª ronda do campeonato.

José Peseiro já chegou ao complexo desportivo dos vimaranenses, acompanhado do presidente do clube, Júlio Mendes, e do diretor desportivo, Flávio Meireles, e vai orientar o plantel no treino de hoje, antes de ser apresentado às 18:30.