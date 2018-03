Bruno Fernandes: “O Sporting é perigoso com qualquer jogador em campo. Não foi pelas ausências que perdemos”

O resultado

“Fizemos um bom jogo, mas o resultado não é obviamente aquele que queríamos. Viemos para ganhar, criámos oportunidades e foi um jogo equilibrado, o empate seria o mais justo. Depois do 2-1 o Porto baixou as linhas e nós aproveitámos para atacar mais, mas não conseguimos marcar. Saímos com um resultado amargo”.

As ausências

“O Sporting é perigoso com qualquer jogador em campo. Bas Dost faz muitos golos, o Gelson tem vindo a marcar, mas não foi pela sua ausência que perdemos o jogo”.

O fim?

“Há muitos pontos para disputar, tentaremos até ao final e vamos esperar que haja escorregadelas dos nossos adversários”.