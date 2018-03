Gonçalo Paciência: “Na roda? Não. Disse que temos de continuar a trabalhar”

O triunfo

“Foi uma grande vitória, com grande entrega, hoje jogámos à Porto. Os clássicos são decididos em detalhes e foi o que aqui aconteceu hoje. Ambos tiveram oportunidades, o Sporting fez mais pressão no final mas aguentámo-nos bem e tentámos sair em transições rápidas, sem nunca abdicar das nossas ideias. Fomos sempre Porto e no final o resultado foi o que queríamos”

As opções

“Sempre que entra um ou sai outro, mas todos com a mesma entrega e empenho, e isso vê-se lá dentro”

O candidato

“Não digo que estejam afastados (Sporting), mas é um grande vantagem. Faltam 9 jogos, ainda muito para a conquista dos nosso objetivos”.

O Dragão

“É especial ter voltado a casa, é um sonho jogar neste clube e estou a vivê-lo, mas ainda tenho muito mais para dar. Na roda? Não. Disse que temos de continuar a trabalhar