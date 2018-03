Sérgio Conceição: "Obviamente estamos confortáveis, mas ninguém está fora, continuam três equipas a lutar pelo título até ao fim"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em discurso direto:

Boa entrada no jogo

"O ponto chave foi ter marcado, fomos eficazes. Começámos bem o jogo, fizemos uns primeiros 15, 20 minutos de grande qualidade. Tvemos um ocasião do Marega no poste e outra isolado e fizemos o golo numa terceira oportunidade.

É verdade que o Sporting mesmo nesse período nunca abdicou de fazer o seu jogo, com o Ruiz a cair muito nas costas do Maxi, mas depois quando o Bruno Fernandes passou para o corredor central eles melhoraram. É uma equipa bem orientada, com excelentes jogadores. Acabámos a 1ª parte a sofrer um golo que não sei se era falta sobre o Brahimi ou não".

Segundo golo no início da 2ª parte

"A mensagem ao intervalo foi a de entrarmos e pressionarmos o mais alto possível, para condicionar ao máximo a construção de jogo do Sporting. Fizemos o 2-1 e depois não tirámos o pé do acelerador, a querer matar o jogo, à procura da baliza adversária.

Depois a partir do momento em que o Marega se magoa e entra o Diego Reyes, estrategicamente definimos ficarmos um pouco mais baixos, e aí tanto podíamos ter marco como o Sporting podia ter feito o 2-2. Foi um jogo competitivo, um jogo entre duas boas equipas do campeonato e estamos felizes."

Sofrimento no final

"Quando meti três jogadores no meio sofremos um bocadinho, podíamos também ter feito numa transição, porque a linha defensiva do Sporting estava muito subida, mas houve vezes em que não saímos com critério, estávamos ansiosos nesses últimos dez minutos.

Tínhamos o Aboubakar que estava fresco, o Corona também e o Brahimi mais na frente, fixando mais os três do meio campo para equilibrar o corredor central e também para ter o Diego nas situações de bolas paradas, em que o Sporting é forte e esse também é um momento importante do jogo."

Sporting fora do título?

"Não, o Sporting não está fora do título. É uma equipa que já demonstrou que tem alma, que tem estofo de quem quer vencer o campeonato. Vi isso em vários jogos e sinto como treinador dentro campo essa vontade. Ninguém está fora, continuam três equipas a lutar pelo título até ao fim.

Não estou aqui a tentar passar alguma mensagem, obviamente que estamos confortáveis com oito pontos à frente do Sporting, mas a cinco do Benfica, quer dizer oito, porque jogam domingo, mas estão os três na luta e todos os jogos são finais."

Lesão do Marega

"O Marega é uma dor de cabeça, ainda não sabemos o que tem."