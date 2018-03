Daniel Ramos: "Fomos quase brilhantes durante 15 minutos"

A eficácia

"É natural que os jogos fora de casa sejam mais complicados. O público é um fator muito importante. Quem joga em casa conhece melhor o espaço de jogo. Tivemos capacidade para fazer coisas boas no jogo e a diferença do resultado tem a ver com o nível de eficácia do Benfica. O Benfica tem marcado sempre em casa, faz quatro ou cinco golos com facilidade. Disse que íamos arriscar, jogar o jogo pelo jogo e fizemos muito bem, fomos quase brilhantes durante 15 minutos. Com três remates à baliza, o Benfica estava a vencer 2-0.

O objetivo

"Liga Europa? É algo que muitos querem, mas poucos conseguem. Não é um objetivo prioritário para nós. Mas nós não fugimos à ambição, se pudermos atingir, vamos querer atingir. Vamos tentar somar pontos e ver o que resulta. Não vamos estar na máxima força; tinha perdido o Edgar Costa (lesionado) e agora perco mais três. Isso é que me preocupa. Num plantel como o do Marítimo, perder quatro jogadores é muita gente".