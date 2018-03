Guarda-redes do Paços de Ferreira pede mais respeito pelos 'pequenos': “Atravessamos um momento um pouco triste por todas as polémicas”

As palavras de Mário Felgueiras na flash interview após o jogo:

"Não sou ninguém no futebol, mas atravessamos um momento um pouco triste por todas as polémicas à volta do jogo. Somos profissionais, trabalhamos todos os dias e queremos, como todos, jogar e ganhar todos os jogos.

O respeito que exigimos vem do que trabalhamos todos os dias. Não se trata de viver ou não uma pressão extra por defrontarmos os grandes. Estamos expostos diariamente e é preciso que respeitem o nosso trabalho".