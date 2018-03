E o melhor jogador de fevereiro é...

O avançado brasileiro Jonas, jogador do Benfica, foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro da I Liga, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Jonas, que lidera a lista de melhores marcadores, com 31 golos, impôs-se, com 23,1%, ao compatriota Soares (11,5%), do FC Porto, e a Bruno Fernandes (10,4%), do Sporting, na votação relativa a fevereiro levada a cabo no sítio da LPFP.

O goleador brasileiro foi ainda considerado o melhor avançado do mês de fevereiro, seguido novamente por Soares, do FC Porto, e do também brasileiro Matheus Pereira, jogador emprestado pelo Sporting ao Desportivo de Chaves.

O golo do mês pertenceu ao argentino Franco Cervi, do Benfica, alcançado aos 77 minutos do jogo com o Portimonense, relativo à 22.ª jornada, e disputado em 10 de fevereiro.

O brasileiro Matheus, do Sporting de Braga, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de fevereiro, o também ‘canarinho’ Alex Telles, do FC Porto, o melhor defesa, e o montenegrino Vukcevic, do Sporting de Braga, o melhor médio.

Sérgio Conceição, do FC Porto, foi a escolha dos cibernautas para melhor treinador do mês de fevereiro, com 88,7% dos votos, seguido de Jorge Simão, do Boavista, e de Luís Castro, do Desportivo de Chaves.

Quanto à II Liga, o melhor jogador de fevereiro foi Vinícius, do Real Massamá, que totalizou 12,5% dos votos, impondo-se a Brayan Riscos, da Oliveirense (10,8%), e a Chiquinho, da Académica (10,6%).