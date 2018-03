Jorge Simão: "Andámos sempre a lutar contra as adversidades"

As dificuldades que o Boavista enfrentou

"Andámos sempre a lutar contra as adversidades. Começámos a perder sem tocar na bola e depois tomámos conta do jogo. [Quanto às decisões do videoárbitro] Não nos beneficiaram, também não esperávamos que nos beneficiassem... Mas há um penálti que acaba por ser flagrante sobre o Yusupha, não percebo [como não foi assinalado]."

Os elogios a David Simão

"Tem uma qualidade e talento que não é muito comum ver em equipas do meio da tabela. Com a idade que tem, nunca teve oportunidade de jogar numa equipa que lutasse pelo título e acho que merece. A qualidade está lá, somos uns privilegiados por contar com ele."

As derrotas em jogos fora

"Acho que é uma questão que tem de ser absolutamente desvalorizada. Cada jogo tem a sua história. O único jogo mau da nossa parte foi nas Aves. Não há dois processos de treino, não há duas identidades. Há nuances estratégicas [consoante o adversário], mas não há um processo de treino diferente."

As dificuldades que o Boavista colocou ao Porto

"Somos malta determinada a jogar na casa do primeiro classificado. Não me recordo de nenhuma equipa que tenha colocado este tipo de dificuldades. Não estou a pôr em causa a vitória do FC Porto, mas fomos combativos. Erros todos cometemos."