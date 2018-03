Primeira Liga do futebol português dá lucro pela primeira vez

A Liga Portugal acaba de lançar o primeiro Anuário do Futebol Português, sector que contribuiu com € 456 milhões para a riqueza do país na época passada, o equivalente a 0,25% do PIB nacional. Com um volume de negócios estimado em mais de € 680 milhões e despesas de € 585 milhões, o futebol profissional apresentou lucros pela primeira vez em 2015/16, sendo ainda responsável pela criação de mais de 2000 postos de trabalho diretos. A atividade gera ainda receitas indiretas, não contabilizadas, em áreas como o comércio ou turismo.

No retrato a cores do mundo da bola nacional, a análise encomendada por Pedro Proença à consultora EY revela ainda que os jogadores da I Liga auferem, em média, €198 mil euros anuais (mais de14 mil euros/mês), salários milionários quando comparados ao rendimento do comum dos mortais, num país onde o salário mínimo não vai além dos € 580.

