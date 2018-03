Autor do busto de Ronaldo foi desafiado a recriar a obra e... aceitou

Um ano depois da primeira versão, Emanuel Santos criou uma nova versão do busto de Cristiano Ronaldo. Desafiado pela “Bleach Report Football”, Emanuel Santos aceitou recriar o busto e explica o orgulho que sentiu no momento em que o primeiro-ministro, juntamente com o Presidente da República, revelaram ao mundo a versão inicial, há um ano. "Fiquei bastante contente e ri de satisfação. Senti a sensação de dever cumprido."

Emanuel Santos, que era funcionário do aeroporto da Madeira, explica que mal soube da mudança de nome para “Aeroporto Cristiano Ronaldo” decidiu meter mãos à obra e esculpir um busto em homenagem ao jogador. No entanto, admite ter vivido tempos difíceis devido ao mediatismo negativo que gerou. "Achei que não foi justo. As pessoas têm de perceber que a arte é uma forma de expressão, não é uma ciência exata."

Revela ainda que o feedback de Cristiano Ronaldo foi sempre positivo, contando apenas com um ligeiro reparo. “Referiu que as rugas nos olhos [da escultura] estavam um bocado salientes e que eu podia alisá-las. Como sabem, Ronaldo é vaidoso e gosta de estar sempre bem arranjado. Mas pronto, foi apenas um pormenor.”