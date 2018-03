As lágrimas também falam e foi com elas que Vagner agradeceu aos adeptos do Boavista

De megafone na mão, Vagner foi colocado no centro do habitual momento de agradecimento dos jogadores aos adeptos.

Virado para a bancada, Vagner quis cantar com a claque, em jeito de agradecimento pelo apoio, mas as lágrimas sairam com mais força que a voz.

No Bessa, o final do jogo que terminou empatado entre Boavista e Tondela (1-1) esta sexta-feira foi marcado pela emoção.

Em causa está a posição difícil em que o guarda-redes axadrezado se viu colocado depois de uma denúncia anónima no Ministério Público a acusá-lo de um alegado aliciamento antes do jogo com o FC Porto, que os azuis e brancos venceram por 2-0.

Clube e companheiros de equipa mostraram sempre estar do lado do experiente brasileiro que este sábado quis retribuir o gesto.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, Jorge Simão voltou a mostrar-se solidário com o jogador: "É uma pessoa inteligente com bagagem cultural do jogo da vida acima da normalidade. É um grande profissional e a prova está na forma como soube lidar com isto em dois ou três dias", disse aos jornalistas.

O técnico garante que a questão está ultrapassada: "o Vagner está aí para as curvas".

Clima de suspeição motiva reunião com Governo

Casos como o de Vagner têm feito endurecer o discurso do presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, em várias entrevistas dadas nos últimos dias.

O sindicato entende que a reiterada suspeição sobre estes profissionais, sobretudo através de denúncias anónimas, tem de ser combatida.

Uma greve dos jogadores foi ponderada, mas o cenário está para já afastado. Certo é que o Sindicato e uma comitiva integrada por capitães de clubes da primeira e segunda ligas têm reuniões agendadas na próxima semana.

Os interlocutores dos jogadores serão a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol. A reunião com a Liga será na segunda-feira. As outras duas estão agendadas para terça-feira.

"Os jogadores não querem ser arma de arremesso entre os clubes", afirmou Evangelista este sábado ao "Record".