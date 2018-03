Jonas a bater Jonas, Jesus a "bater tudo" e Casillas anda a mil. Temos história? Talvez, e o avô Heynckes também entra

Ter como data de nascimento o dia em que a Segunda Grande Guerra terminou na Europa já tem o seu quê de histórico. Mas terá sido, da longa história do alemão como jogador e treinador, o feito para o qual Jupp Heynckes menos contribuiu.

Este sábado, o técnico do Bayern de Munique pode ser consagrado como o treinador de mais avançada idade a vencer a Bundesliga, batendo um recorde que já era seu - quando em 2012/2013 venceu o campeonato no comando dos bávaros. Tinha então 68 anos.

Aos 72 anos de idade, o técnico que treinou o Benfica na viragem do século pode mesmo tornar-se no treinador mais velho a conquistar uma grande liga europeia, batendo Sir Alex Ferguson que se sagrou pela última vez campeão pelo Manchester United aos 71 anos.

Para que tudo isto faça sentido, este sábado, o Bayern tem de vencer na receção ao rival Borussia Dortmund e esperar que o Schalke, que está a 17 pontos da liderança, não vença.

Jonas contra Jonas

Enquanto isso, no campeonato português, longe do esclarecimento germânico no que à luta pelo título diz respeito, a Bola de Prata tem um líder destacado e à procura de se ultrapassar a si próprio.

CARLOS COSTA

Jonas leva 31 golos e se bisar no jogo desta tarde (18h15, BTV) frente ao Vitória de Guimarães, o brasileiro ultrapassará o seu melhor registo ao serviço do Benfica para o campeonato: 32 golos em 2015/2016.

Faltam sete jornadas para o fim do campeonato e o avançado do Benfica mantém em aberto a luta por outra marca: a de igualar ou bater os 38 golos de Óscar Cardoso em 2009/2010. O máximo visto numa só época, na Luz, desde há 28 anos.

Jesus iguala Mário Wilson

Em Braga, Jorge Jesus tem por certo a entrada no top-5 dos treinadores com mais jogos no campeonato português.

NurPhoto

O técnico leonino vai completar 548 jogos igualando Mário Wilson no quinto posto dos treinadores com mais jogos na liga portuguesa. Manuel José, o quarto, está a 12 jogos do técnico leonino.

A lista é liderada por Fernando Vaz, com 626 jogos. Pode Jesus lá chegar? "Tenho como projeto e ambição em Portugal bater tudo", disse o técnico esta sexta-feira.

Iker vezes mil

No FC Porto, é Iker Casillas quem festeja o alcance de uma marca histórica. Depois de ter entrado no restrito lote dos dez guarda-redes azuis e brancos com cem jogos pelos dragões, o internacional espanhol vai chegar aos mil jogos oficiais, se alinhar, como é esperado, frente ao Belenenses, no Restelo, na segunda-feira.

JOSÈ COELHO/LUSA

Foi ao serviço do Real Madrid, onde se estreou aos 18 anos, que completou a grande maioria da Milena de jogos que deverá completar na segunda: 725 no total, aos quais se juntam 167 na seleção e 107 no FC Porto.

Iker Casillas, que termina contrato com o FC Porto em junho, tem ainda no currículo o título de jogador com mais jogos pela Liga dos Campeões e o de guarda-redes com mais jogos sem golos sofridos nessa competição.