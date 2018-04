Iker Casillas: "Jogos destes há um a cada 30 jogos. Sofremos dois golos estúpidos"

Perder no milésimo jogo da carreira

"Infelizmente aconteceu. Preferia ganhar o jogo e seguir no topo do campeonato, mas não deu. Saímos com um sabor negativo de Belém e regressamos ao Porto com a liderança perdida."

As explicações

«Não sei. Na verdade, podem ter acontecido muitas coisas. Tivemos ocasiões, tentámos criar e jogar pelas laterais. O guarda-redes do Belenenses também esteve muito bem. O Belenenses colocou muitos jogadores junto à área. Jogos destes surgem a cada trinta jogos e hoje tocou-nos ter um desses jogos. Chegaram duas vezes à nossa baliza e fizeram dois golos. Quando concedes dois golos estúpidos, perdes o jogo.»

Agora, há que ganhar na Luz

"Temos de levantar a cabeça. Hoje os adeptos estiveram connosco e isso é motivo para amanhã e começar a pensar no Desportivo de Aves. Neste momento, o jogo com o Benfica não me importa nada. A equipa está caída, temos de recuperar rapidamente. O mais importante é o jogo com o Desportivo das Aves.

"Penso que todos temos de levantar o balneário e assumir a nossa responsabilidade."