Sérgio Conceição: "Em dois remates, o Belenenses fez dois golos (...) mas não me quero agarrar à sorte"

A eficácia e o contra-ataque

"Em três remates, o Belenenses fez dois golos. Tivemos várias ocasiões e não conseguimos fazer golo. Hoje a ineficácia foi grande na minha equipa. Depois de um erro sofremos um golo e depois o Belenenses sentiu-se ainda mais confortável, na estratégia de defender e espreitar as nossas transições defesa-ataque, com jogadores móveis na frente, para explorar o possível desequilíbrio defensivo que pudéssemos ter."

A ansiedade

"Incompreensível alguma ansiedade para finalizar, mesmo em zona de finalização. Entrámos na segunda parte para melhorar as coisas, houve situações claras de golo, mas não me quero agarrar à sorte. Podíamos claramente ter feito o empate nas muitas oportunidades que tivemos na segunda parte e o jogo poderia ter sido outro. Não fizemos e depois uma bola parada mata o jogo."

O ter de dar mais

"Tenho de dar uma palavra aos adeptos. Sentimos uma frustração e desilusão grandes. Fica difícil, mas dependemos só de nós e estamos conscientes do que temos de fazer, que é ganhar estas seis finais que nos faltam. Ganhar é fácil dizer, é preciso sentir e interiorizar e temos de dar mais, eu como líder também, assumo toda a responsabilidade pela derrota."

A aposta em Osório (que substituiu na 2ª parte)

"Acreditei que o Osório nos pudesse ajudar e olhei também para o estado físico do Diego [Reyes], que saiu com queixas, não magoado, mas com um problema na coxa. Treinou dois dias e o Osório treinou quinze. Erros todos cometemos, eu também cometo e sou o responsável pela derrota, não vale a penar procurar um ou outro jogador para responsabilizar. A equipa perdeu, como líder sou o responsável pela derrota. Mas acreditem que vamos lutar muito até ao fim para conseguiu o título que é tão desejado.

O principal foco é trabalhar bem para ganhar o próximo jogo e os próximos três pontos, é sempre pensar no próximo jogo. Tirar conclusões deste jogo e dissecar os aspetos negativos e alguns positivos, que houve poucos, mas houve, e preparar da melhor maneira o jogo com o Desp. Aves."