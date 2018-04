Tiago Teixeira, o adjunto de Silas:"Vitória inteiramente dos jogadores que muitas vezes são injustiçados com afirmações ridículas"

Os três pontos

"Vitória inteiramente dos jogadores, por tudo o que têm feito, nos outros jogos dedicaram-se da mesma maneira e muitas vezes são injustiçados com afirmações ridículas que tem saído na imprensa. Parabéns também ai adeptos, que nos apoiaram em força."

O saber sofrer

"Soubemos sofrer, foi um jogo de sofrimento, muito mérito do FC Porto, algum demérito nosso por não conseguirmos ter bola, mas conseguimos ser mais eficazes do que tínhamos sido nos jogos anteriores."

E a eficácia

"As vitórias baseiam-se na eficácia, ser seguro defensivamente e tentar finalizar com eficácia, é isso que procuramos todas as semanas, às vezes resulta, noutras vezes não. Temos sido mais fortes nas últimas semanas e é assim que queremos continuar."