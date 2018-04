José Mota: “As equipas que vão ao Dragão só para defender, sofrem golos”

Vila das Aves, Porto, 06 abr (Lusa) -- O treinador do Desportivo das Aves mostrou-se hoje consciente das dificuldades que vai encontrar frente ao FC Porto, no domingo, na I Liga de futebol, mas garantiu que está preparado para lutar por um bom resultado.

José Mota salientou que está preparado para contrariar o favoritismo dos 'dragões' e confessou que "o empate é sempre um bom resultado" em casa dos portistas.

"Sabemos perfeitamente que o FC Porto é uma equipa difícil seja em que campo for. Todas as equipas que vão ao Dragão só para defender, mais tarde ou mais cedo sofrem golos. O Estádio do Dragão é para eles uma força anímica muito grande, é um estadio tradicionalmente muito difícil, ainda para mais num jogo em que não podem perder. Antevejo um jogo extremamente difícil, mas temos que estar preparados para todas essas dificuldades", disse José Mota.