Um jogador/adepto atento: Casillas queixa-se do penálti marcado a favor do Benfica

Foi mesmo em português que, esta noite, o internacional espanhol Iker Casillas se queixou do penálti com que o Benfica venceu o Vitória de Setúbal, no Bonfim, por 2-1, já nos descontos.

"Quase ao mesmo tempo. Dois Penalty’s. Um apita-se, outro não. Boa Noite", escreveu o guardião do FC Porto na sua conta no Twitter, ilustrando a "queixa" com duas fotografias: uma do Vitória de Setúbal-Benfica, onde houve penálti para os benfiquistas, e outra do Aves-FC Porto (1-1), em que não houve penálti para os portistas.

Tal como o guarda-redes, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, recorreu ao Twitter para, aparentemente, demonstrar o seu desagrado contra a arbitragem de Luís Godinho no Bonfim, deixando a seguinte mensagem: "Prendam-nos. Enquanto não os prenderem isto vai continuar a ser a palhaçada de sempre".

Recorde-se que o FC Porto recebe domingo o Aves (18h, SportTV1), em jogo decisivo para as aspirações da equipa de Sérgio Conceição ao título, já que os portistas perderam a liderança da Liga na jornada anterior, em Belém.

O FC Porto segue em 2º lugar, com 70 pontos, enquanto o Benfica - já com 29 jogos completados - é líder com 74 pontos.

E, na próxima jornada, a 15 de abril, há... Benfica-FC Porto.