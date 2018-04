A primeira vez de Wendel

Entre a turbulência que se sente em Alvalade, Jorge Jesus opta por manter a estabilidade possível - os principais titulares mantêm-se e há apenas três alterações em relação ao jogo de Madrid.

Com William e Coentrão lesionados, entram Ristovski e e Wendel - este último estreia-se a titular. Entra também Acuña, por troca com Piccini. Ou seja, será Battaglia a fazer de lateral direito esta noite, com Ristovski na esquerda.

O onze do Sporting: Rui Patrício, Battaglia, Coates, Mathieu, Ristovski, Gelson, Wendel, Bruno Fernandes, Acuña, Bas Dost e Bryan Ruiz.

Os suplentes: Salin, André Pinto, Lumor, Misic, Montero, Palhinha e Doumbia.

O onze do Paços de Ferreira: Mário Felgueiras, João Góis, Rui Correia, Miguel Vieira, Filipe Ferreira, Assis, Rúben Micael, Pedrinho, Mabil, Luiz Phellype e Xavier.

Os suplentes: Rafael Defendi, Quiñones, Bruno Moreira, André Leal, Ricardo, Vasco Rocha e Gian.

