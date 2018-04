SC Braga atira-se à arbitragem e ao seu “adversário direto” - o Sporting Clube de Portugal

Numa altura em que 'posts' e comunicados surgem nas páginas de Facebook dos clubes de futebol a velocidade de cruzeiro, eis que esta tarde aparece mais um ´testamento’ onde o SC Braga revela todos os erros de arbitragem que levaram à anulação de golos que prejudicam a classificação atual da equipa.

Juntamente com um vídeo ilustrativo, os ‘arsenalistas’ consideram haver “dois pesos e duas medidas que têm de ser denunciados, porque estão a desvirtuar a classificação” e defende ter “cinco pontos claramente subtraídos” à sua equipa, enquanto o Sporting “tem seis pontos indevidamente acrescentados”.



OS CINCO PONTOS SUBTRAÍDOS AO SC BRAGA

“A realidade é que o Braga tem 5 pontos claramente subtraídos: empate que seria vitória em Alvalade se validado o golo a Fransérgio e apontada a falta a favor do Braga que antecede o penálti que deu o 2-2 ao Sporting; penálti a favor do Braga por assinalar na Madeira com 1-0 para o Marítimo em descontos; golo mal invalidado a Esgaio na Feira”.

OS SEIS PONTOS ACRESCENTADOS AO SPORTING

“O nosso adversário direto tem 6 pontos indevidamente acrescentados por foras de jogo ignorados frente a Rio Ave (10ª jornada) e Benfica (16ª), pelo empate que seria derrota frente ao Braga (11ª) e pelos tristemente célebres descontos de Tondela, onde o jogo se arrastou até ao 99.º minuto”.

A TABELA DA ‘VERDADE’

“Numa tabela com verdade, o SC Braga seria um confortável 3º classificado, com 70 pontos, mais 8 do que o mais direto perseguidor (62 pontos)".

O SC Braga aproveitou ainda para pedir a mobilização dos adeptos para o jogo da próxima jornada. "Invasão a Paços de Ferreira" pode ler-se na publicação do clube.

O jogo está marcado para a próxima sexta-feira, dia 13 de Abril, pelas 20h30 e terá transmissão na SportTV.