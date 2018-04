Subcomissário da PSP destaca “violência" dos adeptos do Vitória de Guimarães

O subcomissário da PSP Filipe Silva afirmou esta segunda-feira que o apoio dos adeptos do Vitória de Guimarães ao clube "é digno de um estudo académico", sublinhando que eles são "mais violentos quando a situação descamba para a violência".

"É atípica e notória a ligação quase religiosa dos adeptos ao clube, ao estádio e à cidade", referiu.

Filipe Silva falava no Tribunal de Guimarães, no início do julgamento em que é arguido por agressões à bastonada e ao murro a dois adeptos do Benfica, no final de um jogo de futebol disputado, em 2015, no Estádio D. Afonso Henriques.

O arguido sublinhou que já fez policiamentos em vários estádios do país, incluindo Lisboa e Porto, mas "nada se assemelha" ao que acontece em Guimarães.

"Os adeptos [do Vitória] são muito mais aguerridos e muito mais bairristas do que noutros estádios, o que faz com que sejam mais violentos quando descamba para a violência", referiu.

Filipe Silva tentava, desta forma, explicar as dificuldades acrescidas do policiamento no estádio do Vitória Sport Clube.

No processo que esta segunda-feira está a ser julgado, o subcomissário responde por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada.

Responde ainda por dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação, por alegadamente ter feito constar dados falsos no auto de notícia que elaborou.

Os factos remontam a 17 de maio de 2015, logo após o final do jogo entre o Vitória Sport Club e o Sport Lisboa e Benfica, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.