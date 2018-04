Uma lição sobre Bruno de Carvalho e Sérgio Conceição

O apuramento para a final da Taça de Portugal é mais importante para o Sporting ou para o FC Porto?

Neste momento, e face ao contexto de conflito vivido em Alvalade, julgo que um desaire será mais dramático para o Sporting. A cinco pontos do FC Porto na Liga, a três do Benfica, não sendo impossível é muito difícil ganhar o título nacional. Analisando a frio, é o único troféu ainda passível de ser conquistado sem depender de terceiros.

O Sporting já ganhou a Taça da Liga esta época e o FC Porto está quase há quatro épocas em jejum absoluto de títulos. A pressão maior está do lado de Jorge Jesus ou de Sérgio Conceição?

Claramente do lado de Jorge Jesus. Apesar de apresentar títulos e troféus no currículo, tem uma carreira longa e mudou de clube com o objetivo de provar que era capaz de ganhar títulos sem ser apenas no Benfica. E uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga são pouco para as suas ambições e dos sportinguistas. Sérgio Conceição, não sendo um novato, está em início de carreira, lidera o campeonato e na sua primeira época no FC Porto só depende de si para ser campeão nacional. E tem a dobradinha ao seu alcance, até porque joga com um golo de vantagem da primeira mão.

