Marega descansa, Piccini e Mathieu vão a jogo

Uns podem, outros não: enquanto Sérgio Conceição tem opções para dar descanso a Marega, Jorge Jesus lança Piccini e Mathieu para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, mesmo que os dois defesas venham de lesão e tenham estado em dúvida até às últimas horas antes do jogo.

O FC Porto, que chega a Alvalade com uma vantagem de 1-0, troca o maliano por Ricardo Pereira, com Maxi a entrar para a lateral-direita. No meio-campo, Sérgio Conceição aposta ainda na magia de Óliver - Sérgio Oliveira, com surpresa, começa o jogo no banco.

Onze do Sporting: Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, Battaglia, Bryan Ruiz, Bruno Fernandes, Gelson, Acuña e Bas Dost.



Onze do FC Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Marcano, Telles; Herrera, Otávio, Óliver, Ricardo, Brahimi e Soares.