Vira o disco e toca o mesmo: Benfica repete titulares do clássico

Não funcionou no clássico, mas Rui Vitória espera que funcione na Amoreira. O Benfica vai entrar, esta noite, exatamente com o mesmo onze com que entrou na jornada passada, frente ao FC Porto, na Luz, quando perdeu por 1-0.

O onze do Benfica: Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Zivkovic, Rafa, Cervi e Jiménez.

Os suplentes do Benfica: Svilar, Luisão, Samaris, Seferovic, Salvio, Diogo Gonçalves e João Carvalho.

Já o Estoril não pode contar esta noite com Pêpê, médio cedido pelo Benfica, assim como com Victor Andrade, castigado, e Thiago Cardoso, Kyriakou, Gonçalo Brandão e Kléber, lesionados.

O onze do Estoril: Renan, Fernando Fonseca, Halliche, Dankler, Ailton, Duarte, Gonçalo , Eduardo, Allano e Lucas Evangelista.

Os suplentes do Estoril: Moreira, Pedro Monteiro, Joel Ferreira, Bruno Gomes, Matheus Indio, Jorman e Matheus Savio.

Recorde-se que, à 31ª jornada, o Benfica é 2º classificado, com 74 pontos, menos dois do que o líder FC Porto e mais três do que o Sporting. O Estoril é 17º, com 26 pontos.

Siga o jogo ao minuto na Tribuna Expresso, AQUI.